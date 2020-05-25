Во Львове начали проводить высокоточные тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

"Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли уже человек коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Садовой отметил, что аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове.

"Также отмечу, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и самое главное тех, кто уже переболел", - подчеркнул городской глава.

Ранее сообщалось, что во Львове коронавирусом заболели 100 медиков.

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