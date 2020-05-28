Во французском Лиможе полицейские случайно ворвались в квартиру пожилой пары, перепутав лево и право. Об этом сообщает France Info.

"Это произошло во время спецоперации по задержанию подозреваемого в подготовке теракта около шести часов утра. Вместо того, чтобы пойти по коридору налево, силовики ринулись направо и выломали дверь квартиры, где проживает пожилая пара", - говорится в сообщении.

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France Info опубликовал комментарии супругов со слов их единственной дочери.

Женщина проснулась из-за шума: она увидела нескольких вооруженных полицейских в черном, направивших на нее светильник. Бойцы спецназа потребовали, чтобы пара рассказала о местонахождении их сына. Только после того, как женщина ответила, что никакого сына у нее нет, они поняли, что произошла ошибка.

Отмечается, что полицейским все же удалось обнаружить преступника, подозреваемого в подготовке нападения на синагогу. Пожилой паре обещали возместить ущерб.

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