Перепутали право и лево: спецназ ворвался не в ту квартиру [ Редактировать ]
Во французском Лиможе полицейские случайно ворвались в квартиру пожилой пары, перепутав лево и право. Об этом сообщает France Info.
"Это произошло во время спецоперации по задержанию подозреваемого в подготовке теракта около шести часов утра. Вместо того, чтобы пойти по коридору налево, силовики ринулись направо и выломали дверь квартиры, где проживает пожилая пара", - говорится в сообщении.
France Info опубликовал комментарии супругов со слов их единственной дочери.
Женщина проснулась из-за шума: она увидела нескольких вооруженных полицейских в черном, направивших на нее светильник. Бойцы спецназа потребовали, чтобы пара рассказала о местонахождении их сына. Только после того, как женщина ответила, что никакого сына у нее нет, они поняли, что произошла ошибка.
Отмечается, что полицейским все же удалось обнаружить преступника, подозреваемого в подготовке нападения на синагогу. Пожилой паре обещали возместить ущерб.
Ранее мы писали о том, что под Киевом двое полицейских изнасиловали женщину.
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