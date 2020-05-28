В горах Алжира ученые задокументировали появление редчайшего вида Северозападного африканского гепарда, которого не видели с 2010 года.

Об этом пишет NDTV.

По информации, представитель рода кошачьих находиться на грани вымирания и занесен в Красную книгу.

Отмечается, что кошка считается самой неуловимой в мире, так как ее видят в разных местах достаточно редко.

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