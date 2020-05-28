Кількість смертей від COVID-19 у Сполучених Штатах минулої доби перетнула позначку у сто тисяч. Це найбільше з усіх країн. Водночас, так званий рейтинг смертності очолила Велика Британія. За підрахунками журналістів Financial Times, у країні померли 891 людина на мільйон. Чому ця цифра відрізняється від офіційної статистики - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Медики цієї лондонської лікарні досі працюють на межі можливостей. Десятки уражених коронавірусом борються за життя. Жоден апарат вентиляції легень не простоює.

Асад Джаман, працівник лікарні у Лондоні:

У розпал епідемії щодня до нашого лікарняного моргу надходило близько 25 тіл. І їх не було куди відправляти, адже усі морги, похоронні бюро та цвинтарі були переповнені.

За офіційними даними, кількість смертей в країні сягнула 37,5 тисяч. Насправді їх ледь не вдвічі більше, запевняють журналісти Financial Times. Вони перевірили середню річну статистику летальних випадків. А там вказано додаткових 60 тисяч смертей. Ось що вийшло при порівнянні із такими ж даними інших країн.

Згідно із показниками щодо надлишкових смертей - Велика Британія очолила світовий рейтинг летальності коронавірусу на мільйон людей. Приміром, у США, де померлих уже понад 100 тисяч, цей показник втричі менший. Також журналісти роблять висновок, що смертність набагато нижча в тих країнах, де карантин запровадили на ранніх стадіях епідемії.

Мартін Маккі, професор з європейського громадського здоров'я у Лондонській школі гігієни та тропічної медицини:

До прикладу, в Європі, ми бачимо, що Австрія, Чехія, Словаччина ввели карантин ще коли у них було зафіксовано кілька випадків коронавірусу. Порівняно з ними, Велика Британія запровадила локдаун зі значною затримкою.

Пік епідемії в країні зафіксували місяць тому. З того часу зменшується кількість смертей та нових уражень. Але, цифри досі вражаючі. Приміром, учора зареєстрували понад 400 летальних випадків. У цій лікарні Лондона вже готуються до другої хвилі. Адже в червні знімають значну частину обмежень.

Парджам Золфагарі, лікар у відділенні інтенсивної терапії лікарні у Лондоні:

Звісно, що ми очікуємо напливу пацієнтів, коли локдаун скасують. Адже люди більше контактуватимуть між собою. А це означає, що коронавірус буде поширюватися.

В уряді запевняють, що не допустять другої хвилі епідемії. І запускають систему відслідковування контактів хворих. Додатково найняли тисячі людей, які будуть вивчати переміщення пацієнтів та знаходити людей, з якими вони перетиналися.