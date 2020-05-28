Масштабна акція протесту в Одесі. Вимагають справедливості. Усе через розслідування страшної пожежі у коледжі. Вона, нагадаю, сталася у грудні. Одесити переконані: повісити всю провину за трагедію правоохоронці хочуть на Андрія Хаєцького! Хто він і як опинився за ґратами - Андрій Анастасов розповість.

Олександр Толкаченко, головуючий суддя:

Звільнити Хаєцького Андрія Івановича з-під варти негайно, копію ухвали направити до державної установи Одеський слідчий ізолятор О-у-у! Браво!

На таке рішення апеляційного суду під зливою чекали десятки учасників мітингу в Одесі. Зібралися підтримати Андрія Хаєцького. Його звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки. Чоловік працював заступником директора одеського коледжу, де у грудні в пожежі загинули 16 людей. Щоправда, ще за місяць до трагедії Хаєцький звільнився через операцію на серці. Утім, його провину суд угледів. За клопотанням правоохоронців чоловіка відправили в СІЗО.

Юлія Токаєва, адвокат Андрія Хаєцького:

Нас прокуратура запевняла, що вони не будуть наполягати саме на триманні під вартою але під час судового розгляду цього не сталося.

Адвокати і друзі Андрія Хаєцького переконані: з чоловіка хочуть зробити крайнього. У справі про пожежу - п'ятеро підозрюваних: директорка коледжу, її підлеглі, колишній начальник обласного управління ДСНС. Усі на волі. Лише Хаєцького - інваліда третьої групи - взяли під варту.

Катерина Єрська, журналістка:

Андрей - яркий представитель одесской интеллигенции и я знаю Андрея - это не тот человек, который начнет скрываться, не приходить по вызову следователя.

Прокурори наполягають: Андрій Хаєцький - відповідав за пожежну безпеку в коледжі. Очолював комісію, яка дозволила розпочати навчальний рік. А на перебуванні чоловіка в СІЗО наполягали, бо той, мовляв, переховувався від слідства. За місцем реєстрації його не знайшли і за п'ять днів оголосили в розшук.

Євген Антощук, прокурор відділу прокуратури Одеської області:

З тринадцятого по вісімнадцяте травня його шукали та намагалися особисто йому вручити підозру. Відповідно до матеріалів кримінального провадження місцезнаходження його не встановлено.

Зрештою чоловіка випустили на поруку народних депутатів. Слідство триває. Уже встановлено, що п'ять років тому інспектори служби з надзвичайних ситуацій виявили в коледжі грубі порушення пожежної безпеки. Зокрема, не було системи сповіщення. За цей час адміністрація проблему не усунула, а служба ці недоліки проігнорувала. Серед загиблих у пожежі - студенти, працівники коледжу, сусідніх установ і рятувальник ДСНС.