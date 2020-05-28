Психдиспансери Донбасу на межі ліквідації. Про це говорять самі медпрацівники. Йдеться про психоневрологічні лікарні Краматорська, Слов'янська і Маріуполя. Їх лише три на всю Донеччину. І наразі у жодної з них не вистачає грошей ані на оплату комунальних послуг, ані на зарплати лікарям.

Людмила Севаст'янова, директор Психіатричної лікарні Краматорська:

Второй этап реформы отразился не только на нашей больнице, а на всей психологической отрасли Украины. Бьют тревогу второй месяц и кричат об этом. Не только мы, сотрудники больницы Краматорска, Донецкой области, а и всей Украины.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":