Наталія Королевська на зустрічі із медиками Донеччини закликала скасувати другий рівень медреформи в Україні [ Редактировать ]
Психдиспансери Донбасу на межі ліквідації. Про це говорять самі медпрацівники. Йдеться про психоневрологічні лікарні Краматорська, Слов'янська і Маріуполя. Їх лише три на всю Донеччину. І наразі у жодної з них не вистачає грошей ані на оплату комунальних послуг, ані на зарплати лікарям.
Людмила Севаст'янова, директор Психіатричної лікарні Краматорська:
Второй этап реформы отразился не только на нашей больнице, а на всей психологической отрасли Украины. Бьют тревогу второй месяц и кричат об этом. Не только мы, сотрудники больницы Краматорска, Донецкой области, а и всей Украины.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Даже если они будут платить всем врачам чисто-минимальную зарплату - у них не хватит денег на финансирование. Поэтому вся команда "Опозиционной платформы - За жизнь", врачи которые столкнулись с этой проблемой во время коронавируса - мы требуем отменить второй уровень медреформы.
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