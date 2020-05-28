Намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло провів богослужіння і поздоровив вірян із Вознесінням Христовим [ Редактировать ]
Православні віряни святкують Вознесіння Христове. Уперше після пом'якшення карантинних обмежень богослужіння у Києво-Печерській Лаврі провели за участю вірян.
Не доступною для відвідувачів ще залишається територія Верхньої Лаври. Саме тому - службу в Трапезному Храмі транслювали наживо. Очолив її намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:
Как это много значит, когда ты не один. Когда, казалось бы - тебя оставило небо и не к кому обратится - Господь посылает человека, который помогает тебе на жизненном пути. И вот, Богочеловек, который стал всем подобен нам кроме грехов. Пусть он нас не оставляет. Но лучше мы его дайте не оставим. И вместе попросим - помяни меня Господи в царствии твоем. Аминь!
по теме
Києво-Печерська Лавра відкрилася для вірян
Києво-Печерську Лавру відкрили для вірян. Від сьогодні - святиня не під карантином. Обмеження зняті, втім, прочан просять дотримуватися санітарних норм
Вознесение Господне 2020: традиции и запреты
В 2020 году православные Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа отмечают 28 мая
День Иоанна Богослова: молитвы, традиции и приметы
День памяти Иоанна Богослова православные христиане чтят 21 мая.
Календарь православных праздников на май 2020
В апреле 2020 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников