Православні віряни святкують Вознесіння Христове. Уперше після пом'якшення карантинних обмежень богослужіння у Києво-Печерській Лаврі провели за участю вірян.

Не доступною для відвідувачів ще залишається територія Верхньої Лаври. Саме тому - службу в Трапезному Храмі транслювали наживо. Очолив її намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври: