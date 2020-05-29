Посол України в Італії закликав місцеві ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу українського нацгвардійця Віталія Марківа. Звернення оприлюднили в тамтешньому журналі. Євген Перелигін наголосив, загибель італійського репортера Андреа Рокеллі потрібно розглядати в контексті російської агресії, проти якої боровся, зокрема і Віталій Марків.

Публікація звернення вийшла в обмеженому редакцією форматі і стала результатом тривалого діалогу посольства з місцевими журналістами.

Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Марківа ув'язнили в Італії на 24 роки буцімто за вбивство італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача у травні 2014 року. Україна заперечує причетність бійця Нацгвардії до смерті журналіста.