Посол України закликав італійські ЗМІ об’єктивно висвітлювати хід справи Марківа [ Редактировать ]
Посол України в Італії закликав місцеві ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу українського нацгвардійця Віталія Марківа. Звернення оприлюднили в тамтешньому журналі. Євген Перелигін наголосив, загибель італійського репортера Андреа Рокеллі потрібно розглядати в контексті російської агресії, проти якої боровся, зокрема і Віталій Марків.
Публікація звернення вийшла в обмеженому редакцією форматі і стала результатом тривалого діалогу посольства з місцевими журналістами.
Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Марківа ув'язнили в Італії на 24 роки буцімто за вбивство італійського репортера Андреа Роккеллі і його російського перекладача у травні 2014 року. Україна заперечує причетність бійця Нацгвардії до смерті журналіста.
по теме
Грузія відкликала свого посла з України
У грузинському МЗС обурилися, адже Михеїл Саакашвілі на батьківщині засуджений за перевищення повноважень і перебуває в розшуку
В ООН звинуватили Росію у шантажу
За його словами, на засіданні Радбезу ООН делегація з Москви зазначила, що для припинення вогню, зокрема й на Донбасі, варто скасувати міжнародні санкції
Ангела Меркель підтримала збереження санкцій проти Росії
Канцлерка звернула увагу на порушення Москвою норм міжнародного права
Україна закликала забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ на Донбас
Узгодити списки для нового обміну полоненими і підготувати їх для обговорення на наступній зустрічі. Такої домовленості досягли учасники учорашнього засідання Тристоронньої контактної групи
Україна в ООН закликала припинити обстріли на Донбасі
В ООН Україна закликала Росію припинити обстріли та "відмовитися від насильства і логіки війни". Українські представники в ООН наголосили - Кремль має виконувати свої зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Тристороння контактна група зустрінеться у режимі відеоконференції
Минулої п'ятниці Україна терміново скликала сторони ТКГ, через загострення ситуації на східному фронті. Російські найманці грозилися йти у наступ через те, що, нібито українські військові обстріляли лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території Луганської області