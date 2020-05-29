Десятки мільйонів американців втратили роботу через коронавірус [ Редактировать ]
Більш як 40 мільйонів американців втратили роботу через коронавірус. Лише за останній тиждень по допомогу з безробіття звернулися ще понад два мільйони осіб.
Найбільше постраждала індустрія розваг та відпочинку - там безробіття сягнуло майже 40 відсотків. За законом, ухваленим для підтримки економіки, до літа безробітним американцям виплачують близько 2500 доларів на місяць.
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