Любимый сотрудник: в США собака стала доктором наук [ Редактировать ]
Политехнический институт Вирджинии на виртуальной церемонии награждения присвоил почетную докторскую степень ветеринарных наук любимому сотруднику университета: 8‑летней собаке-терапевту по кличке Муз.
Об этом пишет fixygen.ua.
Муз работает в университете с 2014 года в так называемом Центре по предоставлению консультаций и несет ответственность за психологического здоровье сотрудников.
"Муз работает с четырьмя четвероногими коллегами. Наряду с посещением футбольных матчей и студенческих мероприятий он помогает студентам справляться с тревогой, травмами и другими психологическими проблемами", - говорится в сообщении.
По словам владельца Муза, лицензированного психолога Трента Дэвиса, пушистый щенок помог тысячам студентов и принял участие в более чем 7,5 тыс. консультаций. Врач разработал такую терапию, чтобы в комнате можно было создать более расслабленную и комфортную атмосферу. Студенты и сотрудники такой подход высоко оценят, потому и высоко оценили старания Муза.
Ранее мы писали о том, что собаку Нацгвардии наградили за медалью за службу в Славянске.
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