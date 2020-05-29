Финал Лиги Чемионов-2020: названо место проведения [ Редактировать ]
Финальные поединки турнира Лиги Чемпионов УЕФА могут доиграть на территории Германии.
Об этом пишет Sky Sport Italia.
По информации, 1/8 финала матчей пройдет 7 и 8 августа, а четвертьфинал – 13 и 14.
Отмечается, что встреч пройдут при пустых трибунах.
Известно, что финал ЛЧ-2020 должен был состояться в Стамбуле, но в связи с эпидемиологической ситуацией место проведения изменили на Германию, так как там уже начались матчи "Бундеслиги".
Ранее мы писали, что FIFA переделала правила футбольных встреч. Теперь все матчи будут проходить с 5 заменами.
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