Финальные поединки турнира Лиги Чемпионов УЕФА могут доиграть на территории Германии.

Об этом пишет Sky Sport Italia.

По информации, 1/8 финала матчей пройдет 7 и 8 августа, а четвертьфинал – 13 и 14.

Отмечается, что встреч пройдут при пустых трибунах.

Известно, что финал ЛЧ-2020 должен был состояться в Стамбуле, но в связи с эпидемиологической ситуацией место проведения изменили на Германию, так как там уже начались матчи "Бундеслиги".

Ранее мы писали, что FIFA переделала правила футбольных встреч. Теперь все матчи будут проходить с 5 заменами.