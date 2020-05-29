Когда откроют Лувр [ Редактировать ]
Лувр намерены открыть после продолжитеьного карантина в связи с пандемией коронавируса. Так, предварительная дата - 6 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе Лувра.
Подготовку к открытию руководство заведения решило начать после заявления премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о возможном открытии музеев в стране со 2 июня.
Так, уже в эту субботу откроется общественный парк "Сад Тюильри", в воскресенье - площадь Каруззель. Национальный музей Эжена Делакруа планирует открыться в понедельник, 22 июня. Лувр готовится к открытию 6 июля.
"Лувр рад объявить, что сможет открыть свои двери после нескольких недель заключения, которые стали необходимыми для всех. Условия посещения музея будут неукоснительно соответствовать рекомендациям органов здравоохранения, потому что в Лувре каждый должен чувствовать себя в безопасности, будь то посетитель или работник", - заявил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.
Музеи Лувра и Эжена Делакруа, а также парк Тюильри были закрыты с 13 марта. До этого Лувр несколько раз закрывали в связи с растущими случаями коронавируса во Франции.
Ранее мы писали о том, что 1 марта, должен был открыться Лувр для посетителей. Но, открытие перенесли на неопределенный срок. Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами из-за угрозы эпидемии коронавируса во Франции.
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