Публічна перепалка між прокуратурами: хто нестиме відповідальність за пробуксовку боротьби з корупцією [ Редактировать ]
У Генеральній прокуратурі - обмін ударами. Ірина Венедіктова зробила гучну заяву про свого заступника Назара Холодницького. Ну, хоча це лише формально він для генерального прокурора - заступник.
Насправді, Холодницький разом зі своєю Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою має цілком самостійний статус та не підпорядковується Венедіктовій. Однак, саме у неї генерального прокурора завжди питають: а де ж посадки? Зокрема і ті, за які відповідають незалежні антикорупційні органи.
Тож, що сказали один Одному Венедіктова та Холодницький? Та хто насправді має нести відповідальність за пробуксовку боротьби з корупцією в Україні? Давайте послухаємо.
Публічна перепалка між прокуратурами. Першою - в словесну атаку пішла Ірина Венедіктова. Генпрокурор публікує відеозвернення - до правоохоронців САП. Звинувачує колег у неефективній роботі та гальмуванні гучних проваджень. Зокрема, у кількох кейсах справ:
Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України:
Стосовно топ-керівників Мін'юсту, Міноборони, МОЗ за фактами мільйонних розтрат, відносно колишніх нардепів та керівників держпідприємств щодо розкрадань у транспортній галузі, високопосадовців режиму Віктора Януковича.
Прокурори САП реагують швидко. Теж онлайн, але письмово. Публікують відкритий лист у соцмережі і звинувачують уже офіс Генпрокурора. А от порушення у цих самих справах.
Всі вони дісталися НАБУ/САП "у спадок" від дореформеної ГПУ, а тому слід насамперед запитати у Генерального прокурора, чому ці справи так довго не передавалися до суду прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво до зміни підслідності і які зараз працюють в Офісі Генерального прокурора.
Відповідь Венедиктової - допис у Фейсбуці. І стиль такий самий - згадайте найкращі моменти останніх років.
Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися чи хоча б за 5 років вашого існування.
Команда Холодницього відповідає новою "мирною" публікацією з проханням припинити віртуальний пінг-понг-звинувачень. Бо такий формат діалогу між прокурорами не відповідає світовим стандартам і підриває авторитет провохоронних структур.
І зрештою, білий онлайн-прапор мав би замайоріти над прокуратурами.
Та раптом Венедиктова доручає своєму заступнику "копати" під Холодницького.Один зі "Слуг народу" у Фейсбуці публікує лист, з якого й стало відомо про службове розслідування. Перевірка стосується переміщень Холодницького в органах прокуратури, перебування у відпустках і навіть на лікуванні.
Сам Холодницький каже: жодних офіційних скарг від Генпрокурора не отримував. І навпаки - напередодні конфлікту мав з нею робочу зустріч. Жодних претензій до його роботи Венедіктова не висловлювала.
У ЗМІ гуляють різні версії: Мовляв, САП І НАБУ хочуть ліквідувати через неефективну роботу. Або прокурори сваряться, бо шукають винних у "непосадках" - тобто у невиконанні президентських передвиборчих обіцянок.
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