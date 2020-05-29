У Генеральній прокуратурі - обмін ударами. Ірина Венедіктова зробила гучну заяву про свого заступника Назара Холодницького. Ну, хоча це лише формально він для генерального прокурора - заступник.

Насправді, Холодницький разом зі своєю Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою має цілком самостійний статус та не підпорядковується Венедіктовій. Однак, саме у неї генерального прокурора завжди питають: а де ж посадки? Зокрема і ті, за які відповідають незалежні антикорупційні органи.

Тож, що сказали один Одному Венедіктова та Холодницький? Та хто насправді має нести відповідальність за пробуксовку боротьби з корупцією в Україні? Давайте послухаємо.

Публічна перепалка між прокуратурами. Першою - в словесну атаку пішла Ірина Венедіктова. Генпрокурор публікує відеозвернення - до правоохоронців САП. Звинувачує колег у неефективній роботі та гальмуванні гучних проваджень. Зокрема, у кількох кейсах справ:

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України:

Стосовно топ-керівників Мін'юсту, Міноборони, МОЗ за фактами мільйонних розтрат, відносно колишніх нардепів та керівників держпідприємств щодо розкрадань у транспортній галузі, високопосадовців режиму Віктора Януковича.

Прокурори САП реагують швидко. Теж онлайн, але письмово. Публікують відкритий лист у соцмережі і звинувачують уже офіс Генпрокурора. А от порушення у цих самих справах.

Всі вони дісталися НАБУ/САП "у спадок" від дореформеної ГПУ, а тому слід насамперед запитати у Генерального прокурора, чому ці справи так довго не передавалися до суду прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво до зміни підслідності і які зараз працюють в Офісі Генерального прокурора.

Відповідь Венедиктової - допис у Фейсбуці. І стиль такий самий - згадайте найкращі моменти останніх років.

Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися чи хоча б за 5 років вашого існування.

Команда Холодницього відповідає новою "мирною" публікацією з проханням припинити віртуальний пінг-понг-звинувачень. Бо такий формат діалогу між прокурорами не відповідає світовим стандартам і підриває авторитет провохоронних структур.

І зрештою, білий онлайн-прапор мав би замайоріти над прокуратурами.

Та раптом Венедиктова доручає своєму заступнику "копати" під Холодницького.Один зі "Слуг народу" у Фейсбуці публікує лист, з якого й стало відомо про службове розслідування. Перевірка стосується переміщень Холодницького в органах прокуратури, перебування у відпустках і навіть на лікуванні.

Сам Холодницький каже: жодних офіційних скарг від Генпрокурора не отримував. І навпаки - напередодні конфлікту мав з нею робочу зустріч. Жодних претензій до його роботи Венедіктова не висловлювала.

У ЗМІ гуляють різні версії: Мовляв, САП І НАБУ хочуть ліквідувати через неефективну роботу. Або прокурори сваряться, бо шукають винних у "непосадках" - тобто у невиконанні президентських передвиборчих обіцянок.