Надія у боротьбі з коронавірусом: чи може щеплення БЦЖ врятувати від COVID-19 [ Редактировать ]
Ще одна надія у боротьбі з коронавірусом - те, що кожен українець має з дитинства. Щеплення БЦЖ. Нібито цей простий інструмент захищає не тільки від сухот, а й може врятувати від COVID-19.
Чи правда це? Та які країни вже експериментують із цією давно відомою вакциною, аби перемогти нову загрозу? Світлана Чернецька знає.
Чому пандемія коронавірусу розвивається у різних країнах по-різному? Над цим ламають голови найвидатніші науковці світу. Приміром, у Великій Британії та США нові випадки ураження - зростали погодинно. А от у Україні чи Індії - епідемія значно менших масштабів. Звісно, цьому не одна причина. І середній вік населення, і стан медицини, і вчасно введений карантин. Але вчені помітили одну закономірність. Коронавірус менш смертельний в країнах, де вакцинація від туберкульозу - обов'язкова.
Наразі серед лідерів зі смертності на мільйон людей - є Бельгія та Італія. В цих країнах щеплення БЦЖ ніколи не було обов'язковим. Натомість в Україні та інших пострадянських країнах - летальність коронавірусу у 50 разів менша. А тут кожне немовля ще у пологовому щеплюють проти сухот. Більшості про це нагадує шрам на лівому плечі
А ось погляньте на приклад Іспанії та Португалії. Ці країни-сусідки абсолютно по-різному пережили епідемію. Іспанія - одна із найбільш постраждалих країн світу. Тут 280 тисяч випадків коронавірусу і 28 тисяч смертей. Натомість у сусідній Португалії лише 30 тисяч інфікованих, а померлих трохи більше тисячі. Звісно, ці країни відрізняються за розміром. Але смертність в Іспанії - 10%, а в Португалії - 3%.
Євгенія Бухарина, лікар-педіатр прохання приглушити слово "ещё" на початку:
Есть еще одна теория, она наблюдается в тех странах, где широко используется вакцинация против туберкулеза, то есть БЦЖ. И тоже в мире одна рассматривается такая теория что каким-то образом именно вакцинация от БЦЖ влияет на более легкое течение коронавируса в целом.
Є вже 9 досліджень учених із різних країн, зокрема і Штатів. Усі вони доводять, що вакцинація БЦЖ суттєво зменшує кількість інфікованих. Приміром, у Португалії щеплення від туберкульозу були обов'язковими до 2017 року. А в Іспанії їх не роблять уже майже 40 років.
Мобін Саєд, доктор медицини (США):
Вакцина БЦЖ працює таким чином, що вона готує нас до захисту від мікобактерій туберкульозу. Але під час цього процесу, завдяки іншим механізмам, БЦЖ також забезпечує кращу здатність нашого організму боротися з іншими респіраторними захворюваннями. І так само це може бути поясненням щодо додаткового захисту від COVID-19.
На користь цієї теорії працює і досвід Німеччини. Здавалось би, коронавірус мав поширюватися там однаково по території країни. Але ні, у Західній Німеччині хворих в рази більше, ніж у Східній. А в післявоєнній соціалістичній НДР щеплення БЦЖ були обов'язкові.
Але поки ці дослідження чекають підтвердження. Його зможуть надати клінічні випробування. Їх уже розпочали одразу в кількох країнах. Науковці вивчають дію вакцини проти сухот - у боротьбі з СOVID-19.
Андреас Діакон, голова дослідницької лабораторії (Південно-Африканська Республіка):
Ми вважаємо, що це дуже важливе дослідження, адже може запропонувати таке просте рішення проблеми. Особливо це потрібно країнам, у яких дуже обмежені медичні ресурси. Які не можуть у пік епідемії розбудувати лікарні та залучити додатковий персонал.
У дослідженні беруть участь медики. Бо вони щодня стикаються із коронавірусом і потребують додаткового захисту. Частину лікарів - вакцинують БЦЖ, частині - дають плацебо.
Керін Аптон, провідний спеціалість у дослідницькій лабораторії (Південно-Африканська Республіка):
Ми лише розпочали наше дослідження, вакцинували першого учасника. Сподіваємося залучити ще 500 осіб у наступні тижні і стежитимемо за ними цілий рік. То остаточний результат очікуємо наступного року. Але будемо робити регулярні аналізи - і для ранніх висновків.
Схожі дослідження і в Нідерландах, Польщі, Греції та Німеччині. А в Австралії науковці вже довели, що щеплення БЦЖ допомагає немовлятам не лише проти туберкульозу, але й інших хвороб. Зокрема, значно зменшує смертність від сепсису.
Тобіас Колман, професор з дитячих інфекційних хвороб (Австралія):
Вакцина БЦЖ різко, протягом години від введення, збільшує кількість білих кров'яних тілець, особливо нейтрофілів, які убивають бактерії. Вони сидять собі і чекають, коли з'явиться щось погане, чого не має бути в нашому організмі і тоді йдуть в атаку і знищують загарбника без шкоди для здоров'я.
Але українцям радіти рано. Адже доведено, що наявність БЦЖ у конкретної людини абсолютно точно не дає імунітету до нового вірусу. Вакциновані пацієнти є й серед важкохворих, і серед померлих від COVID. Щоправда, науковці припускають, що під час пандемії щеплення є корисним у національних масштабах.
Ананд Ранганатан, професор з молекулярної медицини (Індія):
Противники цієї теорії часто наводять досвід Ірану. Мовляв, там багато уражень та смертей від СOVID-19. Але ми бачимо, що у випадку Ірану, загальнонаціональна вакцинація БЦЖ почалася відносно недавно - у 1984 році. Багато науковців говорять про чітке співвідношення пізньої імунізації та історичної імунізації - в Індії, Португалії та в пострадянських державах.
Насправді, сухоти і СOVID-19 - дуже різні хвороби. Одна - бактеріальна, інша - вірусна. Але їх об'єднує те, що насамперед вони уражають легені.
Міхай Нетеа, професор факультету медичних наук (Нідерланди):
У нас пандемія із новим патогеном, проти якого ніхто не має захисту, тож вакцина БЦЖ, яка запроваджує широкий захист, може стати таким собі мостом, доки ми не виготовимо вакцину проти СOVID-19. Вона дасть імунітет на 2-3 роки, а цього часу нам буде достатньо, щоби розробити специфічну вакцину, яка даватиме довготривалий захист проти коронавірусу.
Медики наполягають, що головна перевага щеплення БЦЖ - в стимуляції імунітету. Організм більш підготовлений до опору. Але світ все ж поки ще чекає підтвердження, що вакцина 100-літньої давності може захистити від хвороби, про яку дізналися кілька місяців тому.
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