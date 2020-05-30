У нескольких футболистов и членов персонала команды львовских "Карпат" обнаружили заражение коронавирусом COVID-19. По этой причине отменен с "Мариуполем", запланированный на 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба "Карпат".

"Тестирование на COVID-19 выявило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно проинформировано о ситуации в лагере команды. В понедельник, 1 июня, львовяне пройдут еще одно тестирование.

Матч между "Карпатами" и "Мариуполем" должен был состояться в рамках 24-го чемпионата Украины 31 мая в 14:00.

Напомним, что клубы украинской Премьер-лиги возобновят игры 30 мая. Финал Кубка Украины состоится 8 июля во Львове.