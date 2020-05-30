Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине.

"К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще довольно высокой, но в то же время растет количество тех, кто выздоровел. Сейчас мы уже больше недели находимся на плато заболеваемости", - отметил Зеленский.

Кристалина Георгиева поприветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время. Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

"Благодарю за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее "Подробности" сообщали, когда и на каких условиях Украине ждать деньги от МВФ. Об этом в эфире передачи "Подробности недели" рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Игорь Уманский.