Транш все ближе: Зеленский поговорил с главой МВФ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине.
"К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще довольно высокой, но в то же время растет количество тех, кто выздоровел. Сейчас мы уже больше недели находимся на плато заболеваемости", - отметил Зеленский.
Кристалина Георгиева поприветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.
Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время. Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.
"Благодарю за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее "Подробности" сообщали, когда и на каких условиях Украине ждать деньги от МВФ. Об этом в эфире передачи "Подробности недели" рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Игорь Уманский.
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