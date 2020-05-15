У п’ятницю, 15 травня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" радник керівника Офісу президента України Ігор Уманський розповів, коли Україна зможе отримати гроші від МВФ та що необхідно робити, щоб швидше вийти з коронакризи.

Влада виконала всі вимоги МВФ для отримання нової програми співпраці з Фондом. За вашим прогнозом, коли можемо очікувати на перший транш? Та на яку суму загалом за рік від офіційних кредиторів можемо розраховувати?

Я думаю, що перший транш можливо отримати в найближчі два, максимум - три тижні. Хоча насправді критичними будуть останні дні травня, бо 28-го чи 27-го в нас є погашення 1 млрд доларів по євробондам, які були залучені під гарантії уряду США. Вони є критичними з точки зору ліквідності казначейського рахунку. Зараз обговорюється сума в 1,7 млрд доларів. Сума на рік буде залежати від того, чи буде наступний транш. Усе буде залежати від того, чи буде Україна виконувати свої зобов'язання. Але ми говоримо про те, що змінилася програма - у нас буде стенд-бай. Це зміни принципів підходу до контролю за виконанням зобов'язань.

Чи реально після завершення цієї програми стенд-бай, яку зараз може отримати Україна, більше не звертатися по допомогу до МВФ? Чи Україні ще довго доведеться розраховувати на підтримку Фонду як кредитора останньої надії?

У нас дуже часто МВФ перетворюють на певний міф. МВФ - це є кредитор останньої надії й це певна наркотична залежність від втручання з боку МВФ в ті чи інші процеси. І ціла купа в тому числі - бізнес-інтересів в Україні зав'язана на те, щоб це втручання зберегти. На моє глибоке переконання, на сьогоднішній день програма з МВФ дійсно Україні потрібна. Чи можемо ми обійтись без МВФ? Безумовно. Більше того, ми повинні це робити. Програма МВФ - це програма мінімальних стабілізаційних заходів, аби оптимізувати бюджетні видатки. Нам необхідно терміново опрацьовувати власну програму виходу з кризи.

Багато експертів і політиків стверджують, що коронакриза може стати найглибшою за всі роки незалежності України. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Та що б порадили владі, які рішення чи нові політики для того, щоб зменшити глибину падіння та швидше прийти до відновлення економіки?

Україна мала вже декілька криз. І кожного разу Україна не виходила до рівня розвитку й рівня ВВП докризового. Тому і зараз, після цієї кризи, шансів, не змінюючи політику, вийти на рівень хоча б того ж 2019 року немає. Ми лишаємо структуру нашої економіки такою, якою вона й була. Перше, основне, що зараз треба зробити - необхідно зберегти поточні робочі місця. Дайте людям можливість дістатися до робочого місця, дайте можливість відкрити це робоче місце. Найголовніше зараз - все ж таки відійти від панічних речей і зрозуміти, що особливо малий і середній бізнес все ж таки має працювати, він має мати можливість вижити в цих умовах. Після цього можна створювати якісь умови для розвитку економіки.

Минуло вже більше місяця після того, як ви озвучили інформацію про багатомільярдні зловживання у податковій та на митниці. Що зараз із цією темою? Чи почалося розслідування? Та чи припинені ті схеми, про існування яких ви заявили?

Розслідування є, вони є у Службі безпеки. Усі бачили того тижня 132, здається, рішення суду щодо обшуків. Багато справ на сьогоднішній день є і в Службі безпеки, і в Національному бюро розслідувань, і в Національному антикорупційному бюро. Кожен із них розглядає ці справи зі своєї компетенції. Інше питання - чи зможе наша, в тому числі - правоохоронна, судова система, і чи захоче довести їх до суду. Тут питання відкрите. Але на сьогодні, те, що я бачив - більшість правоохоронних органів налаштована дуже агресивно до цих явищ. Оптимізація сплати податків, ухилення тощо є в будь-якій країні, але коли це стає системою, це починає просто дратувати й це руйнує нормальну білу економіку. Чи вірю я в те, що воно якось все дійде до кінця? Безумовно.