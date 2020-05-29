Первый транш МВФ: у Зеленского назвали сроки [ Редактировать ]
В пятницу, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По ее итогам стало известно, что Киев скоро получит от Фонда первый транш программы stand-by. Об этом сообщает Офис президента.
Так, Кристалина Георгиева поприветствовала принятие закона о банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.
Она сообщила, что утверждение советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.
Также указано, что собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии коронавируса.
"Благодарю за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждение советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом в мае.
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