Понад 6 мільйонів людей у світі наразі підхопили коронавірус. Число активних випадків за добу побільшало на 116 тисяч. Епіцентр пандемії нині Південна Америка, зокрема Бразилія - там кількість хворих наближається до півмільйона.

Ще один осередок - Росія. Там майже 400 тисяч підтверджених випадків COVID-19.

А ось перше місце у світі за числом хворих у Сполучених Штатів - американці складають третину від усіх інфікованих.