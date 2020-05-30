У світі різко зросла кількість хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 6 мільйонів людей у світі наразі підхопили коронавірус. Число активних випадків за добу побільшало на 116 тисяч. Епіцентр пандемії нині Південна Америка, зокрема Бразилія - там кількість хворих наближається до півмільйона.
Ще один осередок - Росія. Там майже 400 тисяч підтверджених випадків COVID-19.
А ось перше місце у світі за числом хворих у Сполучених Штатів - американці складають третину від усіх інфікованих.
по теме
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Нова статистика поширення коронавірусу в Україні знову на користь хвороби - одужує менше людей, ніж фіксують нових випадків зараження
Послаблення карантину спровокувало нову хвилю епідемії COVID-19 в Ізраїлі
Ізраїль повідомляє про сплеск нових випадків зараження після відкриття барів та ресторанів
У світі на COVID-19 занедужала рекордна кількість людей
Найгірша статистика захворюваності в країнах з низьким та середнім рівнем доходів
У Білорусі росте кількість хворих на COVID-19
Від ускладнень померли 165 пацієнтів, втім, білоруські посадовці від медицини вважають, що країна виходить на "епідемічне плато"
Британію накрила нова хвиля COVID-19
Попри це, відсьогодні набудуть чинності перші послаблення карантину - людям дозволять виходити на вулицю без обмежень