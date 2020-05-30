Накопительная пенсия: кто и при каких условиях ее получит [ Редактировать ]
Накопительный пенсионный уровень должен заработать 2023 года, по закону. Чтобы система заработала ранее, это требует напряженной работы исполнительной ветви власти, в интервью журналу "Країна" рассказала Галина Третьякова, глава комитета социальной политики и ветеранов Верховной Рады, сообщает "Газета по-украински"
Во-первых, финансовая система должна быть готова инвестировать средства. Должна регулироваться со стороны государства, в частности Уголовным кодексом. Во-вторых, люди, которые работают, должны быть готовы частично, но самостоятельно обеспечивать будущую пенсию. Платить 1 процент зарплаты, как предполагает закон. По желанию человек сможет отчислять на будущую пенсию больше
По словам главы комитета, пенсионные взносы должны отчислять и человек, и работодатель. Последний будет платить по формуле "столько же как работник плюс 1". Но не более 5%.
Эксперт также обозначила возраст с которого можно будет получать накопительную пенсию.
Накопительный пенсиями смогут пользоваться украинцы, которые достигнут 60 лет. Станет реально раньше выходить на пенсию, например, в 55, если человек накопил достаточно средств. Суммы должно хватать, чтобы превратить ее в пожизненный аннуитет - регулярную ежемесячную выплату.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что накопительная система песий просто неизбежна для украинцев и назвал предварительные сроки.
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