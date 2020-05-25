С 1 января 2021 года в Украине может появиться накопительная пенсия. По крайней мере, такие сроки не исключают в правительстве. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, введение накопительной пенсии неизбежно для Украины по причине демографической ситуации, поскольку сегодня мало детей и много людей продуктивного возраста. Уже через 15 лет может получиться, что на одного работающего будут приходиться два пенсионера.

Он также назвал накопительную систему единственный путем для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но к 1 января 2021 это (накопительная пенсия, - ред.) вполне реально ввести.

Он также уточнил, что по одному из вариантов на накопительные пенсии будут идти 2% от нынешнего ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц.

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Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен.

Всего планируется три варианта - единоразовая выплата всей суммы накопленной пенсии, рассрочка выплат на 5-10 лет или пожизненное содержание с фиксированной суммой.

Отметим, на сегодня в Украине действует солидарная государственная пенсионная система. Простыми словами, при такой системе работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию.

При накопительной системе человек сам копит себе не пенсию, пока работает, делая отчисления с заработной платы. Данные средства до выхода на пенсию также могут инвестироваться и приносить доход.

Ранее сообщалось, что в Украине появится новая пенсионная система. Также мы писали о том, что поступления в Пенсионный фонд резко сократились.