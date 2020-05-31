Беспорядки в США: полиция провела массовые задержания [ Редактировать ]
Правоохранители США задержали более 1300 человек в результате акций протеста в 16 городах страны.
Об этом пишет Associated Press.
По информации, 13 полицейских получили ранения различной степени тяжести в ходе беспорядков в Филадельфии.
Отмечается, что в десятках американских городов, среди которых Лос-Анджелес, Деневер, Майами, атланта и Чикаго, ввели режим комендантского часа.
Ранее мы писали о том, что в результате протестов в США после убийства полицией чернокожого случились столкновение с правоохранителями в десятках городов страны.
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Массовые беспорядки в США: столкновения с полицией охватили десятки городов
Столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Народные волнения сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.
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