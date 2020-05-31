Правоохранители США задержали более 1300 человек в результате акций протеста в 16 городах страны.

Об этом пишет Associated Press.

По информации, 13 полицейских получили ранения различной степени тяжести в ходе беспорядков в Филадельфии.

Отмечается, что в десятках американских городов, среди которых Лос-Анджелес, Деневер, Майами, атланта и Чикаго, ввели режим комендантского часа.

Ранее мы писали о том, что в результате протестов в США после убийства полицией чернокожого случились столкновение с правоохранителями в десятках городов страны.