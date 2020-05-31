За сутки на территории Украины зафиксированы 468 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает мониторинговый центр СНБО.

По информации, от болезни погибли 12 человек, при этом болезнь победили 227 человек.

Отмечается, что общее количество инфицированных составляет 23 678 больных. Число жертв увеличилось до 708.

Известно, что наибольшее количество суточных лабораторно подтвержденных случаев фиксируют в Киеве (81 человек), Львовская область (50 инфицированных) и Черновицкая область (43 человека).

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