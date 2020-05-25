Xiaomi разработали "энергетического монстра" [ Редактировать ]
Компания Xiaomi создала супербатарею Mijia Super Battery, которая вмещает огромное количество энергии.
Об этом сообщает igeekphone.
По информации, новое поколение аккумулятора защищено от саморазрядки и имеет антиморозную структуру и имеет взрывостойкий клапан.
Отмечается, что вместимость супербатареи составляет 2900 Ма/ч, при этом во время использования заряд она держит очень долго.
Известно, что масса аккумулятора составляет всего 16 грамм, более чем на четверть меньше, чем у обычных батарей. Стоимость новой разработки в Китае составляет чуть более 2 долларов.
Фото: igeekphone
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