Windows получит масштабное обновление системы [ Редактировать ]
ОС Windows 10 претерпит обновление 2004, в котором из привычных настроек исчезнут некоторые функции.
Об этом сообщает windowslatest.
По информации, из системного интерфейса уберут Widows To Go, которая позволяла обновление системы с флэш-накопителя.
Кроме того, прекращена работа Massaging и Mobile Plans.Также исчезнет функция голосового поиска музыки и библиотека Companion Device Framework.
Известно, что обновление придет для установки пользователям в ближайшее время.
Читайте также, обновление Windows 10 ускорит систему. Работа будет увеличена для компьютеров медленными жесткими дисками.
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