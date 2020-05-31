ОС Windows 10 претерпит обновление 2004, в котором из привычных настроек исчезнут некоторые функции.

Об этом сообщает windowslatest.

По информации, из системного интерфейса уберут Widows To Go, которая позволяла обновление системы с флэш-накопителя.

Кроме того, прекращена работа Massaging и Mobile Plans.Также исчезнет функция голосового поиска музыки и библиотека Companion Device Framework.

Известно, что обновление придет для установки пользователям в ближайшее время.

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