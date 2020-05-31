За минулу добу ворог 8 разів порушив режим припинення вогню. Наші позиції обстрілювали з мінометів, БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З передової щойно повернувся наш Руслан Смещук - деталі від нього.

Так звана Світлодарська дуга, передові позиції української армії. Тут стріляють майже щодня - розповідають військові. Але найчастіше - це провокативний вогонь. Для того щоб тримати вояків у постійній напрузі.

"Дорн", військовослужбовець Збройних сил України:

Вони стріляють не дуже прицільно - кулі звісно свистять, але над головою, ми не отвечаєм, тому що нема смисла. Бо ми вскриєм свої позиції, де ми ведемо вогонь. І нам сказали це не робити, інакше для цього.

Але розслаблятися тут не можна. Почасти бойовики стріляють на ураження, намагаючись наблизитися до армійських позицій.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони стріляють спочатку не прицільно, так щоб ми голову висунути не змогла, а потім прицільніше. Підступний ворог, як підлазять до нас, ми зразу же відкриваємо вогонь.

Під прикриттям Обстрілів, сапери бойовиків намагаються замінувати території. Такі спроби небезпечні, тож за таких обставин військові миттєво відкривають вогонь.

Степан, військовослужбовець Збройних сил України:

Відповідь ми даємо коли вони намагаються підійти. В них там ходять інженерні групи, намагаються закладати міни, там якусь інженерку, тобі ми їх відганяємо. Не даємо перетнути лінію. А якщо вони десь далеко пострілюють, то ми не відповідаємо. Най потратять собі боєприпаси.

Крім того, вояки періодично чують гуркіт техніки. Але якої саме - невідомо.

"Бедуїн", військовослужбовець Збройних сил України:

Так техніку чуєм, але дуже далеко і що це - незрозуміло. Можливо то пересуваються мирні жителі.

Бойовики активно застосовують повітряну розвідку, кажуть наші військові. По декілька разів на тиждень ці позиції облітають коптери противника.