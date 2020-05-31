В Україні сьогодні відзначають день працівника хімічної та нафтохімічної промисловостей. У цій галузі сьогодні працюють сотні тисяч українців. Без їхніх виробів не обходиться жодна країна. Адже завдяки винаходам, дизайнери створюють нові колекції одягу, а аграрії, за допомогою добрив нарощують виробництво сільськогосподарської продукції. Тему продовжать мої колеги.

Хімія - це промисловість повсякденна. Все повністю з хімії зроблено.

Химики - очень умные и полезные люди. Они разрабатывают такие вещества, которые очень важны для нас всех.

Химики - это люди, которые помогают нам в повседневной жизни. На пример, они делают удобрения. Удобрения это что - это витамины для земли.

Початок промислового виробництва азотних добрив був покладений 1909 року. Тоді Фріц Габер і Карл Бош вперше синтезували аміак. У той час хіміки шукали шляхи уникнення "голодної смерті" людства. Дешеві добрива дозволили підвищити врожайність полів і запобігти нестачі продовольства, через швидке зростання населення Землі на початку 20 століття. Винахід врятував від голодної смерті 2,7 млрд людей.

Дмитро Гордейчук, директор ІА "Інфоіндустрія":

Україна, передусім, є провідним виробником аміаку. У кращі часи ми виробляли близько 5 млн тон. Крім того, ми виробляємо карбамід, який є найбільш вживаним, найбільш популярним добривом в світі. Карбамід містить 46 відсотків азоту. Аміак - 82 відсотки. І аміак, і карбамід - вони дуже ефективно експортуються. Всі можливості для експорту у нас існують. Тобто, по цих позиціях, ми як Україна експортер, маємо дуже серйозні позиції.

За оцінкою Міжнародної асоціації виробників добрив, сьогодні половина продуктів харчування в світі виробляється завдяки застосуванню мінералів. Україна також не стала виключенням. Хімічна індустрія сьогодні одна з небагатьох галузей, яка продовжує нарощувати і розвивати свій економічний потенціал.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF:

Если вы посмотрите на динамику экономики Украины, в первом квартале 20 года, то вы увидите, что химия становится драйвером всей экономики. Это самые большие темпы прироста. По этому, мне кажется, что правительство должно ставить на те отрасли, которые могут вытащить экономику вверх.

Для харчування рослинам потрібні три елементи: азот, фосфор І калій. Це не хімікати, як багато хто звик вважати. А вітаміни для землі. І у виробництві таких вітамінів Україна на передовій. Адже у нас сьогодні 6 великих підприємств із виробництва азотних добрив.

Сергій Лебедєв, директор департаменту управління персоналом Сєвєродонецького "Азоту":

Мы наращиваем мощность. Мы увеличиваем производство. Мы создаем мирную продукцию для нашей страны, для аграриев, чтобы были урожаи. Чтобы были недорогие продукты питания. И для этого, в любом случае нужна молодеж. Потому что, какое б не было сложное оборудование, без человека, без молодого, без светлого, дерзкого ума - ниодно оборудование работать не будет.

До роботи на підприємствах також заохочують молодь, адже майбутнє - саме за молодими хіміками-професіоналами.

Віталій Скляров, голова правління ПАТ Черкаський "Азот":

Мы стараемся со второго курса финансировать обучение студентов. Те студенты, которые учатся на хорошие оценки - они финансируются в полном обьеме.

Руслан Іллічов, голова Федерації роботодавців України:

Вот уже несколько лет идет, мы считаем, достаточно правильная политика рынка по закрытию рынка тех же российских удобрений. И мы понимаем, что дело тут не просто в рыночной конкуренции, дело в том что сегодня условие работы компаний химической отрасли в каждой стране государство поддерживает теми или иными инструментами. По этому сегодня нельзя говорить о чистой конкуренции на рынке, сегодня надо говорить о том, как каждая страна защищает свои интересы.

І світове споживання добрив лише зростатиме, кажуть фахівці. Тому для країни розвиток хімічної галузі - стратегічно важливий.