На Донбасі за минулу добу зафіксували три ворожі обстріли. Окупанти накривали вогнем зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Новотроїцького. А позиції поблизу Оріхового атакували з мінометів 82-го калібру. Серед українських військових - втрат немає.

Степан, військовослужбовець Збройних сил України:

Відповідь ми даємо, коли вони намагаються підійти. В них там ходять інженерні групи, намагаються закладати міни, там якусь інженерку - тобі ми їх відганаяємо. Не даємо перетнути лінію. А якщо вони десь далеко пострілюють, то ми не відповідаємо. Най потратять собі боєприпаси.