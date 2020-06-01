Уже 20 учасникам стрілянини у Броварах обрали запобіжний захід - два місяці арешту кожному без права на заставу. Суд тривав напередодні до пізньої ночі. Загалом, затримали 30 учасників. У поліції кажуть, знають щонайменше про 60, серед яких і організатори інциденту.

Нагадаю, вранці 29 травня близько сотні озброєних молодиків влаштували стрілянину у Броварах. Усе через перерозподіл ринку пасажирських перевезень. В результаті сутички - троє поранених, пошкоджені кулями автівки та вікна у квартирах сусідніх будинків.