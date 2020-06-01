Стрельба в Броварах: под стражу взяли 20 подозреваемых [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, в 10:00 суд будет избирать меру пресечения еще одному подозреваемому по делу о стрельбе в Броварах, 20 участников перестрелки взяли под стражу. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
По его словам, на очереди организаторы преступления и следствие продолжается.
Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов. 2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания.
Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями.
Ранее мы сообщали, что утром 30 мая суд вынес приговор первому из задержанных участников в перестрелке в Броварах.
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