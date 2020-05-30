Первый пошел: суд арестовывает участников перестрелки в Броварах без права залога [ Редактировать ]
В суде в Броварах вынесли решение по первому из задержанных участников перестрелки в городе, которая произошла утром 29 мая. Мужчина останется под арестом в следственном изоляторе на 60 суток. Право выйти под залог не предусмотрено. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
После "разборок" перевозчиков в Броварах были задержаны 28 человек. 11 были схвачены на месте преступления. Еще 17 правоохранители поймали позднее, когда установили автомобили, на котором скрылись участники перестрелки. Пятерых мужчин поймали в Житомирской области, еще столько же - в Винницкой. Всего же в вооруженном "дележе" рынка пассажирских перевозок участвовали не менее 60 мужчин.
Действия 21 участника конфликта квалифицированы как "хулиганство" (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Вместе с тем в полиции сообщили, что действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 15 ч. 2 ст. 115 УКУ).
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Две конкурирующих группировки начали выяснять отношения на остановке, откуда пассажиры едут в Киев.
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