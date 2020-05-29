Стрельба в Броварах: полиция назвала причину [ Редактировать ]
В пятницу, 29 мая, в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями. Поиски и задержание всех участников перестрелки продолжаются. Об этом заявили в Национальной полиции Украины.
Правоохранители установили, что конфликт возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.
Сейчас поиски причастных к перестрелке продолжаются, часть из них задержали на территории Винницкой и Житомирской областей.
Напомним, в результате стрельбы пострадали трое человек. Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что полиция выяснит легальность оружия у задержанных в Броварах. По его словам, необходимо допросить их, провести все необходимые первоначальные следственные действия.
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