Шторм "Аманда" завітав до Сальвадору: вітер "зніс" тисячі будинків [ Редактировать ]
Потужний тропічний шторм "Аманда" вдарив по Сальвадору. Негода вже забрала життя щонайменше 11 людей, серед них і дитини.
Буревій та сильні зливи пошкодили майже тисячу житлових будинків та лінії електропередач, а також паралізували рух транспорту.
Зі столиці країни частково евакуюють населення. За прогнозами синоптиків, стихія переміститься до південної Гватемали, західного Гондурасу та частини Мексики.
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