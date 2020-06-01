Потужний тропічний шторм "Аманда" вдарив по Сальвадору. Негода вже забрала життя щонайменше 11 людей, серед них і дитини.

Буревій та сильні зливи пошкодили майже тисячу житлових будинків та лінії електропередач, а також паралізували рух транспорту.

Зі столиці країни частково евакуюють населення. За прогнозами синоптиків, стихія переміститься до південної Гватемали, західного Гондурасу та частини Мексики.