Под Киевом ребенок погиб под завалами заброшенного здания [ Редактировать ]
В Киевской области под завалами заброшенного здания погиб 13-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"Родители вместе со своим ребенком приехали из столицы в дачный дом в с. Гребни Кагарлицкого района. Мальчик ушел гулять в 16:30 и не вернулся", - говорится в сообщении.
Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22:00 обратились за помощью в полицию.
На поиски школьника были задействованы личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность.
Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животноводческого комплекса.
На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Работники полиции устанавливают свидетелей и обстоятельства трагической смерти мальчика.
Ранее сообщалось, что в лобовом столкновении под Жашковом погибли четверо.
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