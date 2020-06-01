С 1 июня 2020 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов будут действовать новые цены на газ. Так, НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения. Об этом сообщается на сайте НАК.

Цены зависят от условий поставки.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 2 713,00 - 3 182,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на май 2020 года в июне цены снизятся на 19,0-20,7% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.