Масові протести в Білорусі. В Мінську та кількох інших великих містах люди вийшли на підтримку опозиційних кандидатів у президенти. Активісти збирають підписи за висування кандидатури Світлани Тихановської.

Її чоловіка, популярного блогера - затримали. Так само, як і лідера опозиції Миколу Статкевича та ще кількох десятків мітингарів. Президентські перегони в Білорусі призначені на дев'яте серпня.

Ушосте балотуватиметься й Олександр Лукашенко. Він керує країною вже 26 років.