Греція впускатиме туристів без тестування та карантину [ Редактировать ]
Із 15 червня Греція без тестування та обов'язкового карантину готова приймати туристів із 29 країн. Про це повідомляє грецьке видання "Катімеріні". Серед них найближчі сусіди Греції, вся Північна Європа та Балтія.
Також дозволено в'їзд низці країн Центральної та Західної Європи, а також деяких країн Близького та Далекого Сходу. Водночас для подорожувальників з інших держав передбачені обмеження - мандрівників тестуватимуть на коронавірус, також вони мають самоізолюватися на один чи два тижні.
Відсьогодні у Греції відновили роботу готелі, літні кінотеатри, басейни та масажні салони.
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