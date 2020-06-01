Со вторника, 16 июня 2020 года, восстанавливаются рейсы из Международного аэропорта "Киев". Ряд авиакомпаний подтвердили готовность выполнять международные рейсы. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в своем Facebook.

О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич.

В аэропорту также назвали направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня:

Belavia Минск,

LOT Варшава,

WizzAir Биллунд (Дания),

Афины (Греция),

Берлин (Германия),

Вильнюс (Литва),

Нюрнберг (Германия),

Ларнака (Кипр),

Вена (Австрия),

Бремен (Германия),

Рига (Латвия),

Лиссабон (Португалия),

Ганновер (Германия),

Гданьск (Польша).

Напомним, раньше "Подробности" сообщили о том, какие авиакомпании восстановили рейсы в Украину и куда уже можно отправиться.