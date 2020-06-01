Аэропорт "Киев" снова работает: даты и направления рейсов [ Редактировать ]
Со вторника, 16 июня 2020 года, восстанавливаются рейсы из Международного аэропорта "Киев". Ряд авиакомпаний подтвердили готовность выполнять международные рейсы. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в своем Facebook.
О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич.
В аэропорту также назвали направления, по которым восстановится авиасообщение с 16 июня:
- Belavia Минск,
- LOT Варшава,
- WizzAir Биллунд (Дания),
- Афины (Греция),
- Берлин (Германия),
- Вильнюс (Литва),
- Нюрнберг (Германия),
- Ларнака (Кипр),
- Вена (Австрия),
- Бремен (Германия),
- Рига (Латвия),
- Лиссабон (Португалия),
- Ганновер (Германия),
- Гданьск (Польша).
Напомним, раньше "Подробности" сообщили о том, какие авиакомпании восстановили рейсы в Украину и куда уже можно отправиться.
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