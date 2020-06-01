Об этом 1 июня в своем выступлении на Согласительном совете заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что "уже несколькими правительствами была широко анонсирована программа дешевых кредитов "5-7-9%" для производителей".

"Приезжаю я на сватовское предприятие пищевых изделий, которое полностью подпадает под те критерии, которые были анонсированы, - оборот 100 млн, работает 100 рабочих, производят пищевую продукцию. Спрашиваю руководителя, получает ли он такие кредиты, а он на меня смотрит и говорит: "Вы что! Нам наши украинские банки предлагают сегодня кредиты под 18% годовых". То есть все эти программы сегодня остались только на бумаге», - подчеркнул Юрий Бойко.

В то время, когда другие страны выплачивают деньги своим гражданам и производителям, в Украине на прошлой неделе правительство выплатило 1 млрд долл. (примерно 27 млрд гривен) по внешним долгам, сказал политик.

"Те деньги, которые должны были идти учителям, врачам, производителям, пошли финансовым спекулянтам. Несмотря на то, что мы несколько раз поднимали вопрос - проведите реструктуризацию, перенесите выплаты по внешним кредитам так, как это делает весь мир в условиях форс-мажора. Ничего этого сделано не было. Сегодня мы буквально теряем промышленную перспективу Украины. Отрасли, которые еще вчера создавали рабочие места, формировали основу доходов государственного бюджета, обеспечивали мощное присутствие на мировых рынках - сегодня оказались на грани исчезновения. Правительство только констатирует ухудшение ситуации, снижает прогнозы и готовит слайды", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров считает выплату внешних долгов и урезание соцвыплат собственным гражданам дорогой в никуда.

Юрий Бойко также обратил внимание на крайне негативный резонанс, который вызвало в обществе подписание президентом закона №1210.

"Этот закон существенно ухудшает условия ведения бизнеса, предоставляет неограниченные полномочия налоговой. Я приведу только один пример из закона, чтобы было понимание того, насколько зависимым становится производитель от налоговой. Там ввели такую ​​уникальную вещь, как «деловая цель». Что это значит? Если налоговая решит, что предприятие могло выполнить определенные работы самостоятельно, а не нанимать кого-то со стороны, и внесло это в свои расходы, то с точки зрения налоговой это будет свидетельством непрозрачной деятельности и на предприятие будет наложен штраф. И таких случаев, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса, в законе мы насчитали с десяток", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Программы деятельности Кабинета министров.

"Ситуация в стране требует неотложных действий. На этой неделе правительство собирается презентовать свою программу. Мы спрашиваем у правительства, как оно собирается реагировать на запросы отечественных предприятий, ожидания людей. Отделаться демонстрацией очередных слайдов уже не выйдет!" - подчеркнул Юрий Бойко.