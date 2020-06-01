Максимка хочет "слышать" этот мир: 3-летний ребенок нуждается в срочной помощи [ Редактировать ]
Трехлетний Максим нуждается в помощи. У мальчика тяжелый диагноз - двусторонняя нейросенсорная потеря слуха.
По информации врачей, единственным выходом является бинауральная (двусторонняя) кохлеарная имплантация. Стоимость импланта на первом этапе лечения - 1376800,00 грн., а на втором этапе - 522000,00 грн.
Безусловно, для семьи такая сумма является неподъемной, поэтому без посторонней помощи Максимка не справится. По словам специалистов, у Максимки есть все шансы слышать. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе мальчика людей.
Реквизиты для помощи:
Саченко Алина Игоревна
4149 4993 4300 4642 ₴
5168 7450 1859 0163 $
5168 7450 1858 9520 €
(097) 741 63 50 Алина
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