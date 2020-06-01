С понедельника, 1 июня, в Украине сняты некоторые карантинные ограничения. Таким образом, страна перешла на третий этап ослабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса в мире. Давайте разберемся, какие же ограничения сняты с 1 июня.

Так, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения с первого дня лета в стране разрешены:

работа спортзалов и бассейнов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек;

работа автошкол;

открыто ж/д сообщение, межобластные перевозки автотранспортом.

Однако, при открытии спортзалов и бассейнов, должны быть обеспечены все необходимые условия, выдвинутые Минздравом.

Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий

В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда.

Напомним, по состоянию на 1 июня, в стране зафиксировано 24 012 случаев заражения COVID-19.