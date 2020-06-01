Його історію, без перебільшення, знає весь світ. Микола Нижниковський - хлопчик, покалічений війною. 2015 на Донеччині він разом із братом знайшов снаряд. Тоді від вибуху брат загинув, а Микола втратив дві ноги та руку. Юнака тривалий час лікували в Канаді, він переніс десятки операцій. А зараз Микола живе в Україні, мріє стати паралімпійським чемпіоном і надихає інших на перемоги. Але при цьому сам досі потребує допомоги.

Микола Нижниковський:

Возлевторого водоема был полигон. На этом полигоне была куча ящиков с оружием, патронами, со всяким оборудованием военным. Никто не ухаживал за ним как бы, даже не следили, ну и мы взяли кучу снарядов. Мы подожгли тротил, он поджогся, искра попала в детонатор и взорвался.

Трагедія, яка сталася 24 серпня п'ять років тому, поділила життя дванадцятирічного Колі на до і після. Хлопчик покалічився через вибух артилерійського снаряду.

Я ничего не чувствовал, у меня была шоковая боль. Я очнулся в Запорожье в больнице где тяжелые лежали, сначала ничего не понимал, потом увидел, что у меня нет конечностей трех и уже все понял.

Миколі ампутували праве передпліччя і обидві ноги. Окрім цього - він отримав важку черепно-мозкову травму, осколком йому пошкодило ліве око і понівечило обличчя.

Микола Нижниковський:

Учился все заново делать. На то время ходить не мог, потому что протезов не было, научился писать - переучивался на левую сторону, учился все позанову - завязывать шнурки, ходить в туалет, одеваться. Все по занову как с детства, все ка мы начинали.

Далі численні операції та реабілітація. Лікували хлопчика в Канаді. Там зробили й перші протези. Тоді, сам прем'єр країни Джастін Трюдо особисто піклувався про долю Миколи. Втім підліток вирішив: хоче жити в Україні. Воліє тут здійснити найбільшу мрію свого життя - стати паралімпійським чемпіоном з плавання.

Если я много плаваю, то мне потом крипатура и сложно после этого, если я плаваю час-два, то это нормально - крипатуры почти нету.

На підтримку Миколи наразі волонтери організовують різні заходи - щоб привернути увагу спільноти та чиновників. Один із таких відбувся символічно сьогодні - у День захисту дітей. Відомі українські жінки змагалися за звання найспортивнішої мами. Серед учасниць - олімпійські чемпіонки, зірки шоу-бізнесу та відомі телеведучі. До речі, і сам Микола у спорті вже досягнув значних результатів.

Микола Нижниковський:

Из медалей 14 золото, 4 вторых места, 3 третих. Мне с детства нравилось плавание. Хочу стать параолимпийским чемпионом, так ничего и не изменилось.

Позаду понад тридцять операцій. Останню зробили перед карантином - на нозі. Бо кістки в юнака ростуть, тому ходити на протезах нестерпно боляче. Попереду довга реабілітація та повернення до тренувань. Щоб досягти мети - перемогти наступного року на паралімпійських іграх у Токіо.

Тимофій Нагорний, волонтер:

Чтоб эту мечту реализовать, нужно создать группу тренеров, педагогов, специалистов по тренировкам с инвалидами и сделать все, чтобы у него получилось реализовать эту мечту и прославить Украину на весь мир. И показать, что если у тебя нет ног и руки, это не значит, что это приговор, это значит, что ты должен обладать чудовищной силой духа, настойчивостью и упорством.

Підтримати Миколу можете й ви, зателефонувавши за номером +380931676069.

Або переказавши гроші на картку "ПриватБанку":

4149 4991 1174 0534 - Нижниковський Микола Павлович.

Будь-яка сума від вас допоможе хлопцю втілити мрію.