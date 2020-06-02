В Іспанії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу [ Редактировать ]
Майже шість мільйонів чотириста тисяч людей по всьому світу інфіковані на коронавірус. Одужали понад 2,5 мільйони. Померли 377 тисяч.
Серед країн найбільше хворих у США близько двох мільйонів, у Бразилії та Росії. Водночас спад пандемії надалі триває у Європі.
Зокрема, в Італії за останню добу найменше заражених із лютого, а в Іспанії відучора не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.
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