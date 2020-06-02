Майже шість мільйонів чотириста тисяч людей по всьому світу інфіковані на коронавірус

Майже шість мільйонів чотириста тисяч людей по всьому світу інфіковані на коронавірус. Одужали понад 2,5 мільйони. Померли 377 тисяч.

Серед країн найбільше хворих у США близько двох мільйонів, у Бразилії та Росії. Водночас спад пандемії надалі триває у Європі.

Зокрема, в Італії за останню добу найменше заражених із лютого, а в Іспанії відучора не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.