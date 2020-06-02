Ще кілька туристичних принад Італії - знову готові зустрічати гостей. Після тримісячної перерви - запрацював римський Колізей. Усередину впускають не більше ніж три сотні відвідувачів за раз.

Лише після попереднього бронювання, у масках та після перевірки температури. Відчинили двері й знамениті музеї Ватикану. Сьогодні останній день, коли милуватися місцевими пам'ятками можуть самі італійці. А від завтра в країні запрацюють аеропорти, тож очікують туристів з ЄС.

Стефанія Адінольфі, відвідувачка Колізею: