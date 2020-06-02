Колізей та Ватикан відкрили для туристів [ Редактировать ]
Ще кілька туристичних принад Італії - знову готові зустрічати гостей. Після тримісячної перерви - запрацював римський Колізей. Усередину впускають не більше ніж три сотні відвідувачів за раз.
Лише після попереднього бронювання, у масках та після перевірки температури. Відчинили двері й знамениті музеї Ватикану. Сьогодні останній день, коли милуватися місцевими пам'ятками можуть самі італійці. А від завтра в країні запрацюють аеропорти, тож очікують туристів з ЄС.
Стефанія Адінольфі, відвідувачка Колізею:
Щойно Колізей відкрили, ми мерщій скористалися нагодою і прийшли сюди. Зазвичай тут би стояла кілометрова черга. А зараз можна спокійно милуватися цією величною спорудою, адже вона заслуговує уваги.
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