Возможно затопление: вода в реках Украины стремительно "поднимается" [ Редактировать ]
В Украине из-за значительных дождей продолжается повышение уровней воды в реках. В связи с этим возможно дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщают, сегодня и завтра на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 2,1 - 2,6 м, при прохождении максимума возможен выход воды на заводь.
Добавим, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, образования локальных селей.
Отметим, Днестр - река на юго-западе Украины и в Молдове. Частично по Днестру проходит граница между Украиной и Молдовой. Река берет начало на склонах Карпатских гор возле с. Волчье Турковского р-на Львовской области.
Также мы писали о том, что аномальная погода убила урожай фруктов в Украине.
по теме
Погода в Украине на 2 июня: где пройдут дожди
Во вторник, 2 июня, в Киеве облачно с прояснениями, временами дождь
Погода в Украине на 29 мая: где пройдут дожди
Сухо будет в Сумах, Полтаве, Днепре, Николаеве, Херсоне и областях
Погода на 27 мая: что ждет украинцев
В среду, 27 мая, в большинстве областей будет дождливо
Погода на выходные: к чему готовится украинцам
На выходных в стране еще будет преобладать влажная и дождливая погода
Погода в Украине на 21 мая: что обещают синоптики
В четверг, 21 мая, погода в Украине будет преимущественно сухой