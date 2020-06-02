Тина Кароль похвасталась стройной фигурой (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала поклонников видео в респираторной маске, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.
На фото Тина запечатлена в интересном черном платье с длиной макси. Взгляд поклонников привлек сексуальный вырез на животе.
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