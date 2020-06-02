Селяни проти ваговозів. На Рівненщині уже два тижні перекривають дорогу. Автошлях вподобали далекобійники, і селяни цьому не раді. Дорога вже розбита вщент. А на капітальний ремонт тут навіть не сподіваються. Адже за роки Незалежності його не робили жодного разу. Тож захищати залишки траси від сорокатонних вантажівок люди вирішили самотужки.

Ви подивіться наслідки цього всього, подивіться. Тут це вчорашнє вже. Тут. Ну що можна сказати про це? Це розруха.

До такого стану центральну вулицю села Плоска довели буквально за пів року. Відколи дорогу облюбували водії ваговозів.

Володимир Грицишин, житель села Плоска:

Там в нас таможня і там досить потужні є підприємства, які працюють і всі ці фури їдуть через ці села. Та дорога зруйнована вона получається в непридатному стані. Вони почали перевертатись на тих дорогах і почали йти через наше село.

Руйнується не лише дорога.

Микола Семенюк, житель села Плоска:

От я пробував замазувати. але тяжкий транспорт як їде, то тако все дрожить.

Терпець урвався і селяни перекрили шлях вантажівкам. Викликали правоохоронців. Вимагали зважити фури.

Володимир Грицишин, житель села Плоска:

Ми обміряли так цю фуру. Там було понад маса. В нього на паперах одне. А по факту зовсім інше.

За чверть століття, кажуть селяни, дорогу жодного разу капітально не ремонтували.

Борис Кочубей, Плосківський сільський голова:

Ми зверталися стосовно ремонту, стосовно встановлення знаків належних, які повинні бути на цій дорозі вже три роки назад. Получаєм відписки, що треба організувати рух, Хто має контролювати оцей рух, оскільки тут рух обмеження до 24 тонн. Практично всі перевізники рухаються з вантажем, які до 40 тонн.

У поліції пояснюють: контролювати не мають права.

Микола Савюк, заступник начальника Дубенського відділу поліції:

Це загалом на такому обласному рівні, напевно, треба вирішувати, погоджувати схеми руху і встановлювати дорожні знаки для того, щоб можна було забезпечити публічний порядок.

Віталій Кардаш, директор департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації:

Розробляється і погоджується у нас в поліції схема організації дорожнього руху з метою встановлення обмежуючих знаків щодо ваги, яку можна перевозити по дорогам.

Доки ж знаки не встановлені, про заборону фурам їздити селом водіям повідомлятимуть селяни. Особисто.