В Ухане медики нашли "спящий" коронавирус [ Редактировать ]
Фото: Rg.ru
В китайском городе-"родителе" COVID-19 Ухане обнаружены 300 бессимптомных носителей коронавируса.
Об этом пишет ТАСС.
По информации, в городе проведены почти 10 миллионов тестирований на клоронавирус, из них 300 человек болели инфекцией без симптомов.
Отмечается, что медики выявили 1174 человека-контактера с больными. Их всех отправили на изоляции.
Читайте еще, найдено лекарство против коронавирусной инфекции. Его также можно будет использовать для профилактики заражения.
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