В китайском городе-"родителе" COVID-19 Ухане обнаружены 300 бессимптомных носителей коронавируса.

Об этом пишет ТАСС.

По информации, в городе проведены почти 10 миллионов тестирований на клоронавирус, из них 300 человек болели инфекцией без симптомов.

Отмечается, что медики выявили 1174 человека-контактера с больными. Их всех отправили на изоляции.

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