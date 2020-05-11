За сутки 10 мая в Китае, в Ухане, подтвердили пять новых случаев коронавируса. В городе после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения. Об єтом сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Отмечается, что все пятеро первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.

Как мы ранее сообщали, что в Китай вернулся COVID-19. Очаги заражения были зафиксированы в провинции Шэньси и в Шанхае.

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