Нидерландские ученые провели успешные испытания препарата, который будут использовать для лечения COVID-19.

Об этом сообщает NLTimes.

По информации, новое средство будет доступно в течении полугода. Оно может использоваться и как профилактическое средство.

Это антитело реагирует на SARS1. Кроме того, оно работает с текущим коронавирусом, который также известен как SARS2. Если есть SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Можна использовать его как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска.

Известно, что для правительства Нидерландов испытания стоили несколько сотен тысяч евро.

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